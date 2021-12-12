Usta Öğretici (Oto Döşemeciliği) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Usta Öğretici (Oto Döşemeciliği) görev tanımı nedir, Usta Öğretici (Oto Döşemeciliği) ne iş yapar, Usta Öğretici (Oto Döşemeciliği) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Usta Öğretici (Oto Döşemeciliği) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Usta Öğretici (Oto Döşemeciliği) Tanımı;

Oto döşemeciliği ustalık yeterliğini kazanmış; aday çırak, çırak, kalfa ile meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin işyerindeki eğitiminden sorumlu, meslekî eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişidir.

Usta Öğretici (Oto Döşemeciliği) Maaşı Ne Kadar? 2021 Usta Öğretici (Oto Döşemeciliği) Maaşları

Usta Öğretici (Oto Döşemeciliği) maaşı ortalama aylık 5.500 - TL’dir. En düşük Usta Öğretici (Oto Döşemeciliği) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Usta Öğretici (Oto Döşemeciliği) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Usta Öğretici (Oto Döşemeciliği) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Usta Öğretici (Oto Döşemeciliği) Ne İş Yapar?

-Usta Öğretici (Oto Döşemeciliği), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Aday çırak, çırak, kalfa ve öğrencilerin iş yerindeki eğitiminden sorumlu olmak,

b) Oto döşemeciliği eğitimi ile ilgili gereken makine, araç-gereç ve malzemeler ile eğitim materyallerinin hazırlanmasını sağlamak,

c) Aday çırak, çırak, kalfa ile meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerine, oto döşemeciliği ile ilgili kullanılması gereken makine, araç-gereç ve malzemeleri tanıtmak,

d) Öğrencilere mesleği ile ilgili konularda eğitim vermek,

e) Öğrencilerin, oto döşemeciliği ile ilgili konularda uygulama yapmalarını sağlamak, gördüğü hata ve eksikliklerin düzeltilmesini sağlamak,

f) Öğrencilere, oto döşemeciliği işinde kullanılan makine, araç-gereç ve malzemelerin, basit bakım-onarım, kontrol ve ayar işleriyle ilgili gerekli eğitimleri vermek,

g) Öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim vermek,

h) Meslek dersleri ve atölye uygulama sınavlarında komisyon üyesi olarak görev yapmak,

i) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Usta Öğretici (Oto Döşemeciliği) Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

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Usta Öğretici (Oto Döşemeciliği) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Usta Öğretici (Oto Döşemeciliği) mesleğinin meslek kodu 2359.66 olarak belirlenmiştir

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