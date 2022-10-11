Vakumlu Yol Süpürme Araç Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Vakumlu Yol Süpürme Araç Operatörü Tanımı;

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Vakumlu Yol Süpürme Araç Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Vakumlu Yol Süpürme Araç Operatörü Maaşları

Vakumlu Yol Süpürme Araç Operatörü maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Vakumlu Yol Süpürme Araç Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Vakumlu Yol Süpürme Araç Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8342.24

Meslek Adı :

Vakumlu Yol Süpürme Araç Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Hafriyat Makineleri Ve Benzer Makinelerin Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Temizlik aracını kullanarak cadde ve sokakları temizleme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Vakumlu Yol Süpürme Araç Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineyi kullanıma hazır hale getirmek,

b) Su deposuna su takviyesi yapmak,

c) Aracın akaryakıtını kontrol etmek,

d) Görev alanı kapsamındaki cadde/sokakların temizliğini yapmak,

e) Çalışma esnasında trafik akışına ve kurallarına dikkat etmek,

f) Temizlik sonrası kullandığı aracı belediyenin belirlediği yere teslim etmek,

g) Aracın düzenli olarak yağ, lastik basıncı vb . kontrollerini yapmak,

h) Aracın basit bakım ve onarımlarını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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