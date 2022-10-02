Val Bileyicisi-Tekstil Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Val Bileyicisi-Tekstil görev tanımı nedir, Val Bileyicisi-Tekstil ne iş yapar, Val Bileyicisi-Tekstil olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Val Bileyicisi-Tekstil mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Val Bileyicisi-Tekstil Tanımı;

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Val Bileyicisi-Tekstil Maaşı Ne Kadar? 2022 Val Bileyicisi-Tekstil Maaşları

Val Bileyicisi-Tekstil maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Val Bileyicisi-Tekstil maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Val Bileyicisi-Tekstil iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7224.09

Meslek Adı :

Val Bileyicisi-Tekstil

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Parlatıcıları, Taşlamacılar Ve Alet Bileyiciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Basma desen valleri üzerindeki torna izlerini temizlemek ve asit deliklerini kapatmak üzere, bir bileme makinesini çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Val Bileyicisi (Tekstil) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bilenecek vali bileme makinesinin puntoları arasında sabitleştirmek,

b) Su küvetini val altına koymak,

c) Makineyi çalıştırarak vali ekseni etrafında döndürmek,

d) Dönen val üzerine bileme taşını temas ettirerek val üzerindeki torna izlerinin temizlenmesini ve asit deliklerinin kapanmasını sağlamak,

e) Bileme işlemi sonunda makinenin çalışmasını durdurmak,

f) Bilenen vali kontrol etmek, gerekirse taşlama işlemini tekrar etmek,

g) İş bitimlerinde makinenin bakım ve temizliğini yapabilmek,

h) Valler üzerindeki arızaları giderebilmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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