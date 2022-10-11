Vana Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Vana Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) görev tanımı nedir, Vana Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) ne iş yapar, Vana Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Vana Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Vana Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) Tanımı;

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Vana Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 Vana Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) Maaşları

Vana Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Vana Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Vana Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8211.18

Meslek Adı :

Vana Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar Meslek Grubu :

Montajcılar Meslek Birim Grubu :

Mekanik Makine Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gemi ve uçaklarda kullanılandan gayri içten ateşlemeli motorların imalinde parçaları birbirine alıştıran , birleştiren ve monte eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Vana Montajcısı (Oto Gaz Sistemleri), işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Vana parçalarını işlem sırasına göre monte etmek üzere çalışma tezgahına koymak,

b) Gaz sızıntılarını önleyen lastik contaları monte etmek,

c) Vanaya ait metal parçaları birbiri içerisine yerleştirmek,

d) Vana açma-kapama ayar vidasını monte etmek,

e) Açma kapama sırasında vidanın çözülmesini önleyici üst sekmanı takmak,

f) Montajı yapılan parçaların kontrolünü yapmak,

g) İş bitimi ilgili montaj kısmına göndermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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