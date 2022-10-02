Varak Baskı İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Varak Baskı İşçisi görev tanımı nedir, Varak Baskı İşçisi ne iş yapar, Varak Baskı İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Varak Baskı İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Varak Baskı İşçisi Tanımı;

__

Varak Baskı İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Varak Baskı İşçisi Maaşları

Varak Baskı İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Varak Baskı İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Varak Baskı İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7322.56

Meslek Adı :

Varak Baskı İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Varak baskı makinesini kullanarak varak basım yapan, varak baskı makinelerinin periyodik bakımını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Varak Baskı İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak,

b) Varak baskı işlemleri ,için hazırlık yapmak,

c) Varak baskı yapmak,

d) Makinenin periyodik bakımını yapmak,

e) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?