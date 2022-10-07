Vater-Bobin Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Vater-Bobin Makinesi Operatörü Tanımı;
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Vater-Bobin Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Vater-Bobin Makinesi Operatörü Maaşları
Vater-Bobin Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Vater-Bobin Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Vater-Bobin Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
8151.56
Meslek Adı :
Vater-Bobin Makinesi Operatörü
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri
Meslek Grubu :
Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri
Meslek Birim Grubu :
Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Vater-Bobin Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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