Vater Makinası Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Vater Makinası Operatörü görev tanımı nedir, Vater Makinası Operatörü ne iş yapar, Vater Makinası Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Vater Makinası Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Vater Makinası Operatörü Tanımı;

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Vater Makinası Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Vater Makinası Operatörü Maaşları

Vater Makinası Operatörü maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Vater Makinası Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Vater Makinası Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8151.25

Meslek Adı :

Vater Makinası Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Vater makinesini kullanarak fitilin ipliğe dönüştürülmesi işlemlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Vater Makinesi Operatörü , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Vater makinesini kontrol edip çalıştırmak,

b) Makine bilgi kartında tanımlanan ipliğin renk ve tipine göre üretimin yapılmasını sağlamak,

c) Şerit ve fitili makineye yerleştirmek , renk kontrolünü yapmak, yanlış takılanları değiştirmek, kopan iplik ve fitil bağlantılarını yapmak,

d) Fitilin üst baskı manşonlarının altına ve apron bölümüne girişini parmaklarını kullanarak yapmak, geçişler tamamlandıktan sonra baskı silindir kolunu indirmek,

e) Planga üstündeki masuraların iplik kopukluklarını bağlamak,

f) Baskı silindirinde biriken pamuk teleflerini temizlemek,

g) Kovaryalarda çift sarılan veya kalınlaşmış fitil gözlediğinde masura frenine basarak iplik akışını durdurmak,

h) İpliğin incelmesi veya kalınlaşması halinde baskı ayarlarını değiştirmek,

i) Tek sıra sarımı kalan fitil kovaryalarını çıkarmak yerlerine yedeklerini takmak,

j) Telefleri ilgili gözlere koymak,

k) Sarımı biten masuraların takımcılar tarafından toplanmasını sağlamak

l) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,

m) Makine arızalarını ilgililere bildirmek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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