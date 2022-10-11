Vater Takımcı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Vater Takımcı görev tanımı nedir, Vater Takımcı ne iş yapar, Vater Takımcı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Vater Takımcı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Vater Takımcı Tanımı;

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Vater Takımcı Maaşı Ne Kadar? 2022 Vater Takımcı Maaşları

Vater Takımcı maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Vater Takımcı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Vater Takımcı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9329.45

Meslek Adı :

Vater Takımcı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Makinelerde dolan iplik bobinlerini boş masuralarla değiştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Vater Takımcı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineler arasında dolaşarak katlanan bükülen ve sarılan iplik bobinlerinin dolup dolmadığını kontrol etmek,

b) Dolan iplik bobinlerini makine üzerinden alıp yerine boş masura takmak,

c) Boş masura üzerindeki kılavuz iplik ucu ile makineden çıkan iplik ucunu düğümlemek, d) Makinelerden çıkardığı iplik bobinlerini ilgili kısımlara götürmek,

e) Boş masuraları ve iplik bobinlerini ölçü ve cinslerine göre raflarda ayrı ayrı istifleyebilir. Masuraları kontrol ederek kusurlu olanları ıskartaya ayırabilir.

f) Kusurlu masuraları tamir edebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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