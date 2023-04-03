Veljko Pajovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko Pajovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Veljko Pajovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Veljko Pajovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.