Veljko Pajovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko Pajovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Veljko Pajovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Veljko Pajovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Veljko Pajovic 15 Eylül 2004 tarihinde Smederevska Palanka şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Veljko Pajovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Napredak Krusevac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Napredak Krusevac U19 takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Veljko Pajovic'nin FK Napredak Krusevac U19 ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.
Veljko Pajovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Veljko Pajovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
7 Mart 2022 yılında Sindjelic U19
8 Şubat 2023 yılında Napredak U19
Veljko Pajovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Veljko Pajovic şuan FK Napredak Krusevac U19 takımında oynamakta ve 82 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.
FK Napredak Krusevac U19 Futbol Kulübünde Oynayan Diğer Oyuncular
Aşağıdaki tabloda yer alan futbolcuların isimlerinin üzerine tıklayarak o futbolcu ile ilgili detaylı bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.
FK Napredak Krusevac U19 takımının kadro genişliği 27 olarak gözükmektedir.
|Forma No
|Oyuncu
Adı
|Piyasa
Değeri
|-
| Jakov Goljovic
Kaleci
|56
| Nemanja Markovic
Kaleci
|82
| Veljko Pajovic
Kaleci
|-
| Strahinja Ristic
Stoper
|-
| Ljuetrim Temaj
Sol Bek
|-
| Mihajlo Nikolic
Sol Bek
|-
| Milos Savic
Sol Bek
|-
| Jovan Pejcic
Sağ Bek
|-
| Kristijan Gospodinovic
Sağ Bek
|-
| Nikola Corbic
Sağ Bek
|10
| Branko Milosavljevic
Önlibero
|25 Bin €
|-
| Mateja Gajic
Önlibero
|-
| Andrija Nikolic
Önlibero
|-
| Bogdan Jovanovic
Önlibero
|-
| Strahinja Jevtic
Önlibero
|25
| Luka Laban
Merkez orta saha
|100 Bin €
|-
| Vuk Mijatovic
Merkez orta saha
|-
| Luka Petrovic
On Numara
|-
| Milutin Milutinovic
On Numara
|-
| David Miljkovic
Forvet
|-
| Luka Jovanovski
Forvet
|-
| Djordje Kotlajic
Sol Kanat
|50 Bin €
|-
| Pavle Tomic
Sol Kanat
|-
| Bogdan Stojanovic
Sağ Kanat
|-
| Uros Karic
Sağ Kanat
|-
| Veljko Spasojevic
Santrafor
|-
| David Milicevic
Santrafor
Takımın Transfer Bilançosu:
Güncel transfer bilançosu +-0 şeklindedir.
FK Napredak Krusevac U19 Futbolcu Yaş Ortalaması Kaç?
FK Napredak Krusevac U19 futbol kulübündeki futbolcuların yaş ortalaması 17.9'dir.
FK Napredak Krusevac U19 Yabancı Oyuncu Sayısı Kaç?
FK Napredak Krusevac U19 Milli Takıma Giden Oyuncu Sayısı Kaç?
Yabancı futbolcular dahil takımdaki milli futbolcu sayısı 0 kişi olarak gözükmektedir.
SC Ratomir Mičić Miče kaç kişilik?
Resmi stadı SC Ratomir Mičić Miče olan FK Napredak Krusevac U19 kulübünün stadyumu 0 kişilik kapasiteye sahiptir.