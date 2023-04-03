Veljko Pajovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko Pajovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Veljko Pajovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Veljko Pajovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Veljko Pajovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veljko Pajovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Veljko Pajovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Veljko Pajovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Veljko Pajovic 15 Eylül 2004 tarihinde Smederevska Palanka şehrinde doğmuştur.  Sırbistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Veljko Pajovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Napredak Krusevac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Napredak Krusevac U19 takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Veljko Pajovic'nin FK Napredak Krusevac U19 ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Veljko Pajovicboyu ve yaşı kaç

Veljko Pajovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Veljko Pajovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Mart 2022 yılında Sindjelic U19

8 Şubat 2023 yılında Napredak U19

Veljko Pajovic kimdir

Veljko Pajovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Veljko Pajovic şuan FK Napredak Krusevac U19 takımında oynamakta ve 82 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Veljko Pajovic nereli

FK Napredak Krusevac U19 Futbol Kulübünde Oynayan Diğer Oyuncular

Aşağıdaki tabloda yer alan futbolcuların isimlerinin üzerine tıklayarak o futbolcu ile ilgili detaylı bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.

FK Napredak Krusevac U19 takımının kadro genişliği 27 olarak gözükmektedir.

Forma NoOyuncu
Adı		Piyasa
Değeri
-854785-1656829516.jpeg Jakov Goljovic
Kaleci
56default.jpg Nemanja Markovic
Kaleci
82default.jpg Veljko Pajovic
Kaleci
-default.jpg Strahinja Ristic
Stoper
-default.jpg Ljuetrim Temaj
Sol Bek
-default.jpg Mihajlo Nikolic
Sol Bek
-default.jpg Milos Savic
Sol Bek
-default.jpg Jovan Pejcic
Sağ Bek
-default.jpg Kristijan Gospodinovic
Sağ Bek
-default.jpg Nikola Corbic
Sağ Bek
10default.jpg Branko Milosavljevic
Önlibero		25 Bin €
-default.jpg Mateja Gajic
Önlibero
-default.jpg Andrija Nikolic
Önlibero
-default.jpg Bogdan Jovanovic
Önlibero
-default.jpg Strahinja Jevtic
Önlibero
25default.jpg Luka Laban
Merkez orta saha		100 Bin €
-default.jpg Vuk Mijatovic
Merkez orta saha
-default.jpg Luka Petrovic
On Numara
-default.jpg Milutin Milutinovic
On Numara
-default.jpg David Miljkovic
Forvet
-default.jpg Luka Jovanovski
Forvet
-default.jpg Djordje Kotlajic
Sol Kanat		50 Bin €
-default.jpg Pavle Tomic
Sol Kanat
-default.jpg Bogdan Stojanovic
Sağ Kanat
-default.jpg Uros Karic
Sağ Kanat
-854125-1654689948.jpg Veljko Spasojevic
Santrafor
-default.jpg David Milicevic
Santrafor

Takımın Transfer Bilançosu:

Güncel transfer bilançosu +-0 şeklindedir.

FK Napredak Krusevac U19 Futbolcu Yaş Ortalaması Kaç?

FK Napredak Krusevac U19 futbol kulübündeki futbolcuların yaş ortalaması 17.9'dir.

FK Napredak Krusevac U19 Yabancı Oyuncu Sayısı Kaç?

FK Napredak Krusevac U19 Milli Takıma Giden Oyuncu Sayısı Kaç?

Yabancı futbolcular dahil takımdaki milli futbolcu sayısı 0 kişi olarak gözükmektedir.

SC Ratomir Mičić Miče kaç kişilik?

Resmi stadı SC Ratomir Mičić Miče olan FK Napredak Krusevac U19 kulübünün stadyumu 0 kişilik kapasiteye sahiptir.

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