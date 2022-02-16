Veterinerlik Hizmetleri İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Veterinerlik Hizmetleri İşçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Veterinerlik Hizmetleri İşçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Veterinerlik Hizmetleri İşçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Veterinerlik Hizmetleri İşçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Veterinerlik Hizmetleri İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Veterinerlik Hizmetleri İşçisi Maaşları

Veterinerlik Hizmetleri İşçisi maaşı ortalama olarak aylık 5526,5_TL'dir. En düşük Veterinerlik Hizmetleri İşçisi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6800_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Veterinerlik Hizmetleri İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5164.04

Meslek Adı :

Veterinerlik Hizmetleri İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Diğer Kişisel Hizmetlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ev Hayvanları Yetiştiricileri Ve Hayvan Bakıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bir hayvan hastanesinde yada diğer veterinerlik kuruluşlarında hayvanların tedavisi ve sağlıklarının korunmasında veterinere yardımcı olacak basit görevleri yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Veterinerlik Hizmetleri İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hayvanları yıkamak, fırçalamak, tüylerini ve tırnaklarını kesmek,

b) Hayvan yemlerini belirli bir karışıma göre tartmak, karıştırmak ve hayvanları beslemek,

c) Hastane odalarını ve hayvanların kaldığı bölümleri süpürmek , tozunu almak ve hortumla sulamak,

d) Hayvanları tedavi odalarına götürmek yada taşımak ve tedavi sırasında hayvanları tutmak,

e) Müşterileri kabul edebilir,

f) Telefonlara cevap verip, randevular verebilir,

g) Sargıları değiştirebilir, merhemler verip sürebilir ve ilgili işler yapabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Veterinerlik Hizmetleri İşçisi maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?