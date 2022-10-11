Vidanjör Şoförü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Vidanjör Şoförü maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Vidanjör Şoförü iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Vidanjör Şoförü iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Vidanjör Şoförü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Vidanjör Şoförü görev tanımı nedir, Vidanjör Şoförü ne iş yapar, Vidanjör Şoförü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Vidanjör Şoförü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Vidanjör Şoförü Tanımı;

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Vidanjör Şoförü Maaşı Ne Kadar? 2022 Vidanjör Şoförü Maaşları

Vidanjör Şoförü maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Vidanjör Şoförü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Vidanjör Şoförü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Vidanjör Şoförü İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8332.08

Meslek Adı :

Vidanjör Şoförü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağır Yük Kamyonu Ve Otobüs Sürücüleri

Meslek Birim Grubu :

Ağır Yük Taşıtları Ve Kamyon Sürücüleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Vidanjör / kombine kanal temizleme aracını kullanan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Vidanjör Şoförü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mesai başlangıcında aracın lastik, hava, basınç seviyeleri ile yağını ve suyunu kontrol etmek,

b) Aracı çalıştırarak 10 dakika rölantide bekletmek ve motorun ısınmasını sağlamak,

c) Farların, sinyallerin ve araçta bulunan tüm aydınlatma tesisatının/lambaların çalışıp çalışmadığını kontrol etmek,

d) Program dahilinde veya acil çağrılar dikkate alınarak görev yerine doğru yola çıkmak,

e) Kullanılan araç üzerindeki tesisat nedeniyle emsallerine göre daha yüksek olduğu için dikkatli bir şekilde aracı kullanmak,

f) Temizlenecek kanalizasyon bacası, ızgara veya mekana en uygun ve dikkatli şekilde aracı yanaştırmak,

g) Aracın etrafına gerekli trafik uyarı malzemelerini yerleştirerek güvenliği sağlamak,

h) Temizlik işleminin tamamlanmasını müteakip araç etrafına yerleştirilen uyarı malzemelerini toplayarak dikkatli bir şekilde bir sonraki görev yerine doğru hareket etmek,

i) Program çerçevesinde kanalizasyon, baca ve ızgaraların temizliği dışında acil bir çağrı olursa aracı acil çağrı yapılan bölgeye götürmek,

j) Düzenli olarak aracın temizliğini ve bakımını yaptırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Vidanjör Şoförü maaşlarına ek olarak sizlerde Vidanjör Şoförü mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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