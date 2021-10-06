Vinç Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Vinç Operatörü Maaşları, ve İş İlanları

Vinç Operatörü görev tanımı nedir, Vinç Operatörü ne iş yapar, Vinç Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Vinç Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Vinç Operatörü Tanımı;

Esas itibarı ile bir kablo veya elle veya makine ile döndürülen bir tamburadan ibaret bir kaldırma ve taşıma cihazını kullanan kişidir.

Vinç Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Vinç Operatörü Maaşları

Vinç Operatörü maaşı ortalama aylık 3.860 - TL’dir. En düşük Vinç Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.700 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Vinç Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Vinç Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Vinç Operatörü Ne İş Yapar?

Vinç Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kablonun, vinç tamburasının ve vinç freninin iyi ve işler halde olup olmadığını kontrol etmek,

b) Kabloyu kasnak makaraları arasından geçirmek,

c) Gerekirse kablo bağlantılarına başka makaralar da koymak,

d) Kablonun ucuna, kaldırılacak eşyayı tespit etmek veya ettirmek,

e) Vincin makinesini çalıştırmak veya tambura sapını elle döndürerek eşyayı kaldırıp çekmek ve bu arada çekme süratini ayarlamak ve lüzumu halinde fren yapmak suretiyle yerine koymak, f) Vinci diğer işçilerin işaretlerine göre çalıştırmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Vinç Operatörü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Vinç, Yük Asansörü Ve İlgili Tesis Operatörleri

Vinç Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Vinç Operatörü mesleğinin meslek kodu 8343.13 olarak belirlenmiştir



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