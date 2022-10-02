Web Ofset Baskı / Rotatif Baskı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Web Ofset Baskı / Rotatif Baskı Operatörü görev tanımı nedir, Web Ofset Baskı / Rotatif Baskı Operatörü ne iş yapar, Web Ofset Baskı / Rotatif Baskı Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Web Ofset Baskı / Rotatif Baskı Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Web Ofset Baskı / Rotatif Baskı Operatörü Tanımı;

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Web Ofset Baskı / Rotatif Baskı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Web Ofset Baskı / Rotatif Baskı Operatörü Maaşları

Web Ofset Baskı / Rotatif Baskı Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Web Ofset Baskı / Rotatif Baskı Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Web Ofset Baskı / Rotatif Baskı Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7322.48

Meslek Adı :

Web Ofset Baskı / Rotatif Baskı Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; sorumluluğuna verilen baskı ekibini organize edip yönlendirerek web ofset baskı sürecini planlayan, baskı hazırlığını yürüten, web ofset baskı makinesini kullanarak basım yapan, baskı makinelerinin periyodik bakımını gerçekleştiren, sorumluluğuna verilen baskı ekibine nezaret eden ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Web Ofset Baskı / Rotatif Baskı Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) Web ofset baskı işlemleri sonucu oluşan atıkların bertarafını sağlamak

d) İş organizasyonu yapmak

e) Web ofset baskı için hammadde ve yardımcı malzeme tedarik edilmesini sağlamak

f) Web ofset baskı işlemleri için tedarik edilen malzemenin iş emrine uygunluğunu kontrol etmek

g) Web ofset baskı işlemlerinin kaydını tutmak

h) Web ofset baskı işlemleri hakkında amirini bilgilendirmek

i) Web ofset baskı makinesini açmak

j) Makinenin hava/hidrolik sistemlerini açmak

k) Web ofset baskı makinesini üretim yapmadan çalıştırmak

l) Makinenin nemlendirme/su sisteminin ayarlanmasını sağlamak

m) Haznelerin mürekkep sistemlerinin kontrol edilmesini sağlamak

n) Web ofset baskı makinesine kâğıt yüklenmesini sağlamak

o) Web ofset baskı makinesine kalıp bağlanmasını sağlamak

p) Kalıbı baskıya hazırlamak

q) Sayfa sayısına göre makineyi programlamak

r) Sayfa sayısına göre web ofset baskı makinesinin katlama ayarını yapmak

s) Makinenin baskıya geçişini sağlamak

t) Numune kontrolü yapmak

u) Web ofset baskı makinesinin numaratörünün sıfırlanmasını sağlamak

v) Basılacak işin registerlerini ayarlamak

w) Renk ayarı yapmak

x) Baskı sürecinin uygunluğunu takip etmek

y) Makinenin numaratörü ile etiketleri karşılaştırmak

z) Baskıyı durdurmak

aa) Basılmış ürünün son kayıt ve nakil işlemlerinin yapılmasını sağlamak

bb) Web ofset baskı makinesinin periyodik bakımını yapmak

cc) Web ofset baskı makinesinin temizliğini ve yağlanmasını sağlamak

dd) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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