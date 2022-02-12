Web Programcılığı Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Web Programcılığı Teknisyeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Web Programcılığı Teknisyeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Web Programcılığı Teknisyeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Web Programcılığı Teknisyeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Web Programcılığı Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Web Programcılığı Teknisyeni Maaşları

Web Programcılığı Teknisyeni maaşı ortalama olarak aylık 5301,5_TL'dir. En düşük Web Programcılığı Teknisyeni maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6350_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Web Programcılığı Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3514.02

Meslek Adı :

Web Programcılığı Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknisyenleri

Meslek Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojileri İşletim Ve Kullanıcı Destek Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Web Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bilgisayar sisteminin donanım ve yazılım olarak kurulumu bilgileriyle birlikte, web sayfası tasarlayan ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Web Programcılığı Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İhtiyaçları değerlendirir ve istenilen projeyi analiz etmek,

b) İhtiyaçlar doğrultusunda araştırma yapmak,

c) Analiz edilen projeyi küçük bölümlere ayrıştırmak,

d) Web sitesinin görsel (arayüz) tasarımını yapmak,

e) Web sitesinin temel veri tabanı ihtiyaçlarını karşılayacak kod yazmak,

f) Arayüz ile veri tabanı uyumluluğunu denetlemek,

g) Tasarlanan sitenin yerel yayınını yaparak test etmek,

h) Web sitesini yayınlar ve yönetmek,

i) Meslekî gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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