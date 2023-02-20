William Eyang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 William Eyang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak William Eyang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

William Eyang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

William Eyang 27 Ocak 1994 tarihinde Nkoumadjap şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da William Guy Roger Eyang şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

William Eyang Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pittsburgh Riverhounds SC futbol takımında oynamaktadır. Pittsburgh Riverhounds SC takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. William Eyang'nin Pittsburgh Riverhounds SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

William Eyang Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/williameyang/

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William Eyang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

William Eyang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

William Eyang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

William Eyang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Union Douala

1 Ocak 2015 yılında Bodens BK

1 Ocak 2016 yılında Orlando City B

1 Aralık 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında Atlanta SC

20 Şubat 2020 yılında Tropics

18 Ocak 2022 yılında Pittsburgh

William Eyang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

William Eyang şuan Pittsburgh Riverhounds SC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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