Yakacak Odun Toplayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yakacak Odun Toplayıcısı görev tanımı nedir, Yakacak Odun Toplayıcısı ne iş yapar, Yakacak Odun Toplayıcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yakacak Odun Toplayıcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yakacak Odun Toplayıcısı Tanımı;

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Yakacak Odun Toplayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Yakacak Odun Toplayıcısı Maaşları

Yakacak Odun Toplayıcısı maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Yakacak Odun Toplayıcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yakacak Odun Toplayıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9624.02

Meslek Adı :

Yakacak Odun Toplayıcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Su Taşıyıcılar Ve Yakacak Odun Toplayıcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Güncel Meslek : EVET

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