Yakacak Odun Toplayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Yakacak Odun Toplayıcısı Tanımı;
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Yakacak Odun Toplayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Yakacak Odun Toplayıcısı Maaşları
Yakacak Odun Toplayıcısı maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Yakacak Odun Toplayıcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yakacak Odun Toplayıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
9624.02
Meslek Adı :
Yakacak Odun Toplayıcısı
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Meslek Alt Ana Grubu :
Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
Meslek Grubu :
Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
Meslek Birim Grubu :
Su Taşıyıcılar Ve Yakacak Odun Toplayıcılar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Okur Yazar
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
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