Yangın Söndürme Tüpü Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Yangın Söndürme Tüpü Satış Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Yangın Söndürme Tüpü Satış Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Yangın Söndürme Tüpü Satış Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Yangın Söndürme Tüpü Satış Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Yangın Söndürme Tüpü Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Yangın Söndürme Tüpü Satış Elemanı Maaşları

Yangın Söndürme Tüpü Satış Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 5726,5_TL'dir. En düşük Yangın Söndürme Tüpü Satış Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7200_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yangın Söndürme Tüpü Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.75

Meslek Adı :

Yangın Söndürme Tüpü Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Müşterilere yangın söndürme tüplerinin tanıtım ve satışını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yangın Söndürme Tüpü Satış Elemanı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşterilere ürünlerin fiyatı, kullanım şekli, kapasitesi ve bekleme süreleri hakkında bilgiler vermek, ürünlerin satışını yapmak,

b) Teklif verme usulüyle yapılan büyük miktarlardaki satışlarda öncelikle binayı (işyeri, fabrika, konut vs. ) görmek, yerinde inceleme yapmak,

c) İnceleme sonucunda binanın ihtiyaçlarını belirleyerek teklif formu hazırlamak, müşteriye göndermek, d) Teklif formunda satışı yapılacak malzeme miktarı, kullanım ömrü, imalatında kullanılan malzeme ve fiyatları hakkında bilgiler vermek,

e) Teklifin müşteri tarafından onaylanması halinde satış işlemini gerçekleştirmek,

f) Fatura kesilen müşterilerin iletişim bilgilerini not alarak, her sene düzenli olarak, yangın söndürme tüplerinin ömrünün dolduğunu ve yeniden dolum yapılması gerektiğini hatırlatmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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