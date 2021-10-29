Yangın Yalıtımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Yangın Yalıtımcısı görev tanımı nedir, Yangın Yalıtımcısı ne iş yapar, Yangın Yalıtımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yangın Yalıtımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yangın Yalıtımcısı Tanımı;

İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, her türlü yapıda yangın yalıtımı uygulamalarına ilişkin işlemleri yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Yangın Yalıtımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Yangın Yalıtımcısı Maaşları

Yangın Yalıtımcısı maaşı ortalama aylık 4.750- TL’dir. En düşük Yangın Yalıtımcısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.500- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yangın Yalıtımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Yangın Yalıtımcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Yangın Yalıtımcısı Ne İş Yapar?

Yangın Yalıtımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

c) İş organizasyonu yapmak

d) Tavanlarda ve döşemelerde yangın yalıtımı yapmak

e) Asma tavan sistemleri ile çatıda yangın yalıtımı yapmak

f) Doğrudan çatıya tespit edilen sistemlerde yangın yalıtımı yapmak

g) Kat arası (yüzer döşemelerde) yangın yalıtımı yapmak

h) Mevcut duvar üzerine profilli yangın yalıtımı yapmak

i) Mevcut duvar üzerine yapıştırmalı yangın yalıtımı yapmak

j) Kompozit levhalar ile yangın yalıtımı yapmak

k) Ara bölme (kompartıman) duvarlarda yangın yalıtımı yapmak

l) Duvar/döşeme geçiş detaylarında yangın yalıtımı yapmak

m) Çelik yapılarda taşıyıcı elemanlara yangın yalıtımı yapmak

n) Dairesel kesitli kolonlarda yangın yalıtımı yapmak

o) Dikdörtgen/kare kesitli kolonlarda ve kirişlerde yangın yalıtımı yapmak

p) Son kat yüzey kaplamasını monte etmek

q) Sanayi yapılarında cephe ve çatılarda yangın yalıtımı yapmak

r) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yangın Yalıtımcısı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Yalıtım İşlerinde Çalışanlar

Yangın Yalıtımcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Yangın Yalıtımcısı mesleğinin meslek kodu 7124.14 olarak belirlenmiştir



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