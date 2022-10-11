Yangına Dayanıklı Kapı Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Yangına Dayanıklı Kapı Montajcısı Tanımı;

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Yangına Dayanıklı Kapı Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Yangına Dayanıklı Kapı Montajcısı Maaşları

Yangına Dayanıklı Kapı Montajcısı maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Yangına Dayanıklı Kapı Montajcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yangına Dayanıklı Kapı Montajcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8219.27

Meslek Adı :

Yangına Dayanıklı Kapı Montajcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar Meslek Grubu :

Montajcılar Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Montajcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Üretim yapılmış metal veya ahşap yangın kapısının ilgili raporlara uygun olarak montaj sürecinin eksiksiz yürütülmesi için koordinasyonu sağlayan, montaj ile ilgili çalışma alanı düzenleyen, yangına dayanıklı kapıların ve aksesuarlarının montajı ve bakımını yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yangına Dayanıklı Kapı Montajcısı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşyerinde İSG, çevre koruma, iş organizasyonu ve kalite gerekliliklerini uygulamak,

b) Montaj ile ilgili çalışma alanı düzenlemek,

c) Bakım ve montaj faaliyetlerini gerçekleştirmek,

d) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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