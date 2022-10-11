Yapay Kar Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yapay Kar Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Yapay Kar Makinesi Operatörü ne iş yapar, Yapay Kar Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yapay Kar Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yapay Kar Makinesi Operatörü Tanımı;

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Yapay Kar Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Yapay Kar Makinesi Operatörü Maaşları

Yapay Kar Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Yapay Kar Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yapay Kar Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8342.37

Meslek Adı :

Yapay Kar Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Hafriyat Makineleri Ve Benzer Makinelerin Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yapay Kar Makinesi Operatörü

Görev ve İşlem Basamakları :

Yapay Kar Makinesi Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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