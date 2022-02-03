Yapı Beton-Zemin Malzeme Deneyleri Teknik Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Yapı Beton-Zemin Malzeme Deneyleri Teknik Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Yapı Beton-Zemin Malzeme Deneyleri Teknik Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Yapı Beton-Zemin Malzeme Deneyleri Teknik Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Yapı Beton-Zemin Malzeme Deneyleri Teknik Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Yapı Beton-Zemin Malzeme Deneyleri Teknik Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Yapı Beton-Zemin Malzeme Deneyleri Teknik Elemanı Maaşları

Yapı Beton-Zemin Malzeme Deneyleri Teknik Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 5626,5_TL'dir. En düşük Yapı Beton-Zemin Malzeme Deneyleri Teknik Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yapı Beton-Zemin Malzeme Deneyleri Teknik Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3112.39

Meslek Adı :

Yapı Beton-Zemin Malzeme Deneyleri Teknik Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İnşaat ile ilgili laboratuarında gerekli deneyleri yapacak ve yaptıracak, aletlerin montaj ve bakımını yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yapı Beton-Zemin Malzeme Deneyleri Teknik Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Beton deneyleri yapmak

b) Beton formları kullanmak

c) Taş deneyleri yapmak

d) Taş formları kullanmak

e) Zemin deneyleri yapmak

f) Zemin formları kullanmak

g) Laboratuvar makinaları alet bakım onarımı yapmak. vb. görevleri yerine getirmek.

Güncel Meslek : EVET

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