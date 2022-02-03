Yapı Laboratuvarı Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Yapı Laboratuvarı Teknisyeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Yapı Laboratuvarı Teknisyeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Yapı Laboratuvarı Teknisyeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Yapı Laboratuvarı Teknisyeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Yapı Laboratuvarı Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Yapı Laboratuvarı Teknisyeni Maaşları

Yapı Laboratuvarı Teknisyeni maaşı ortalama olarak aylık 5301,5_TL'dir. En düşük Yapı Laboratuvarı Teknisyeni maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6350_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yapı Laboratuvarı Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3112.15

Meslek Adı :

Yapı Laboratuvarı Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Yapının inşası süresince, inşaata ait agrega, çimento, alt yapı, beton ve zemin deney ve uygunluk kontrollerini laboratuar ortamında, inşaat mühendisi ve inşaat teknikeri gözetimi altında yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yapı Laboratuarı Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Projeye göre iş planı hazırlamak, en uygun nitelikte ve miktarda malzemenin kullanılması için test ve deneyler yapmak,

b) İnşaatta kullanılan malzemenin çekme, gerilme ve dayanımını tespit etmek,

c) Kullanılan hammaddelerin uygunluğunu kontrol etmek,

d) Zeminin inşaatı taşımaya uygun olup olmadığını tespit etmek,

e) Beton için uygun kum çakıl ve çimento hesaplarını yapmak,

f) İnşaatın temel, kiriş, kolon, demir donatısının uygunluğunu test etmek,

g) Örnek beton üretimini gerçekleştirmek,

h) Üretilmiş betonların niteliğini test etmek, kullanılacak olan uygun beton çeşidini belirlemek,

i) Test örnekleri almak, uygulamalar yapmak,

j) İnşaat alanlarında testler yapmak,

k) Laboratuarda kullandığı alet ve makinelerin temizliğini ve bakımını yapmak,

l) Meslekî gelişime ilişkin etkinliklere katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

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