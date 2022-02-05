Yapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/ÜstYapı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Yapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/ÜstYapı) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Yapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/ÜstYapı) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Yapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/ÜstYapı) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Yapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/ÜstYapı) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Yapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/ÜstYapı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Yapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/ÜstYapı) Maaşları

Yapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/ÜstYapı) maaşı ortalama olarak aylık 7650_TL'dir. En düşük Yapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/ÜstYapı) maaşı 6350_TL, En yüksek ise 8950_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/ÜstYapı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3118.16

Meslek Adı :

Yapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/ÜstYapı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Teknik Ressamlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, yol projelerini yapan, yol projelerinde sanat yapıları, sulama ve drenaj şebeke plan çizimlerini yapan, ahşap, kâgir prefabrik yapı, betonarme yapı ve çelik yapı projesi çizen ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yapı Teknik Ressamı (İnşaat/Altyapı/ÜstYapı); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

c) İş organizasyonu yapmak

d) Yol projeleri yapmak

e) Tesviye eğrileri (eşyükselti eğrileri) çizimleri yapmak

f) Topoğrafik haritadan kesit çıkarmak

g) Yol güzergâh istikametini belirlemek ve istikamet noktalarına göre güzergâhı çizmek (aplikasyon planı çizimi)

h) Yol projelerinde en ve boy kesit çizimleri yapmak

i) Yatay ve düşey kurp çizimleri yapmak

j) Brükner eğrisini (kitleler diyagramı) yapmak

k) Kamulaştırma planlarını hazırlamak

l) Sunuma hazırlanan projenin doğruluğunu kontrol etmek ve uygunluğunun kontrol edilmesini sağlamak m) Yol projelerinde sanat yapıları çizimleri yapmak

n) Çelik köprü, betonarme köprü, viyadük, kutu menfez, istinat duvarı, iksa, kazıklı perde duvarı, toprak duvar, tünel, alt-üst geçit, karayolu hendek çizimleri yapmak

o) Sulama ve drenaj şebeke plan çizimleri yapmak

p) Sulama ve drenaj proje hesaplarını yapmak

q) Şebeke genel vaziyet planı, Sulama ve drenaj ana kanal planını, Yol ve malzeme ocakları vaziyet planı, Ana kanal planı, Ana kanal en kesiti, Yedek kanal ve tersiyer kanal planı, Yedek kanal ve tersiyer kanal en kesiti, Ana drenaj kanallarını, Ana drenaj kanal en kesiti, Yedek drenaj kanalı ve tersiyer kanal planı, Yedek drenaj kanalı ve yedek tersiyer kanal en kesitini, Sulama ve drenajda iletim görevi yapan sanat yapılarının, Sulama ve drenajda kontrol görevi yapan sanat yapılarının, Sulama ve drenajda geçit görevi yapan sanat yapılarının, Baraj yapılarının çizimlerini yapmak

r) Ahşap yapı projesi çizimi yapmak

s) Ahşap yapı temel planını, Ahşap yapı kat planlarını, Ahşap yapı kesitleri, Ahşap yapı görünüşlerini, Ahşap yapı çatı planı, Ahşap yapı vaziyet planını, Ahşap yapı detaylarını çizmek t) Kâgir yapı projelerini çizmek

u) Kâgir yapı temel planını, Kâgir yapı kat planlarını, Kâgir yapı kesitlerini, Kâgir yapı görünüşlerini, Kâgir yapı vaziyet planını, Kâgir yapı çatı planını ve Kâgir yapı detaylarını çizmek

v) Prefabrik yapı projelerini çizmek

w) Prefabrik yapı temel planını, Prefabrik yapı kat planlarını, Prefabrik yapı kesitlerini, Prefabrik yapı görünüşlerini, Prefabrik yapı çatı planını, Prefabrik yapı vaziyet planını, Prefabrik yapı detaylarını çizmek

x) Betonarme yapı projesini çizmek y) Çelik yapı projesi çizmek

z) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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