Yapı Tesisat Sistemleri/Sıhhi Tesisat/Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Yapı Tesisat Sistemleri/Sıhhi Tesisat/Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı Teknisyeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Yapı Tesisat Sistemleri/Sıhhi Tesisat/Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı Teknisyeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Yapı Tesisat Sistemleri/Sıhhi Tesisat/Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı Teknisyeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Yapı Tesisat Sistemleri/Sıhhi Tesisat/Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı Teknisyeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Yapı Tesisat Sistemleri/Sıhhi Tesisat/Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Yapı Tesisat Sistemleri/Sıhhi Tesisat/Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı Teknisyeni Maaşları

Yapı Tesisat Sistemleri/Sıhhi Tesisat/Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı Teknisyeni maaşı ortalama olarak aylık 5326,5_TL'dir. En düşük Yapı Tesisat Sistemleri/Sıhhi Tesisat/Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı Teknisyeni maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6400_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yapı Tesisat Sistemleri/Sıhhi Tesisat/Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3112.36

Meslek Adı :

Yapı Tesisat Sistemleri/Sıhhi Tesisat/Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisatı Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Yapılarda, ısıtma ve doğalgaz bina içi tesisat işlerini standartlara ve projeye uygun olarak planlayan, maliyet hesaplayan, iş akışını kontrol eden, arıza, bakım ve onarım yapan veya yaptıran, teknolojik gelişmeleri takip eden ve paylaşan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yapı Tesisat Sistemleri/Sıhhi Tesisat/Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisatı Teknisyeni; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Malzeme sipariş listesi hazırlamak,

b) Maliyet hesabı çıkarmak,

c) Bina içi doğalgaz tesisatı yapmak,

d) Kat kaloriferi tesisatı yapmak, e) Merkezi ısıtma tesisatı yapmak,

f) Döşenmiş gaz borularının test işlemleri ile devreye alınmasında, ön hazırlık çalışmalarını yapmak, g) Tesisatlarda basınç testlerine ilaveten işletme basınçlarında sızdırmazlık testleri yapmak,

h) Çelik ve plastik borularda vidalı ve kaynaklı montaj yapmak, iş mahalinde ölçü almak ve bina rölevesini çıkarmak, i) Katodik koruma ve topraklanmayı ölçmek,

j) Binanın yalıtım durumunu analiz eder, yalıtımı eksik ve yetersiz binalar için TS 825 yalıtım şartnamesine uygun bina yalıtım uygulamasını önermek,

k) Doğal gaz sayaçlarının montajını yapmak,

l) Kontrolsüz gaz çıkışlarına ve yangınlara karşı arızanın onarımını yapmak ve rapor etmek,

m) Gaz tesisatlarında oluşacak arızaların bakım ve onarımı ile ilgilenmek,

n) Yukarıda tanımlanan işlemlerin yapılması için, pratik hesaplamalar, bilgisayar destekli çizim, yerinde bütün uygulamaları ve her türlü servis hizmetlerini yapmak,

Güncel Meslek : EVET

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