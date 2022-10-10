Yarma Makinesi Operatörü-Ağaç Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yarma Makinesi Operatörü-Ağaç görev tanımı nedir, Yarma Makinesi Operatörü-Ağaç ne iş yapar, Yarma Makinesi Operatörü-Ağaç olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yarma Makinesi Operatörü-Ağaç mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yarma Makinesi Operatörü-Ağaç Tanımı;

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Yarma Makinesi Operatörü-Ağaç Maaşı Ne Kadar? 2022 Yarma Makinesi Operatörü-Ağaç Maaşları

Yarma Makinesi Operatörü-Ağaç maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Yarma Makinesi Operatörü-Ağaç maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yarma Makinesi Operatörü-Ağaç iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8172.15

Meslek Adı :

Yarma Makinesi Operatörü-Ağaç

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tomrukları istenilen ölçülerde yaran bir makineyi ayarlayıp çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Yarma Makinesi Operatörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yarılacak tomrukların cins ve ölçülerine göre makinenin çalışma ayarlarını yapmak,

b) Şaltere basarak makineyi çalıştırıp, yarılacak tomruğu yardımcı işçilerle birlikte kaldırarak makine tablası üzerine yerleştirerek tomruğun yarılacak kısmını bıçağa göre ayarlamak,

c) Pres kolunu çekip bıçağa hareket vererek tomruğun yarılmasını sağlamak,

d) Yarılan tomruk parçalarını makine üzerinden almak,

e) İş bitiminde makinenin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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