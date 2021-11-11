Yaşlı Bakım Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Yaşlı Bakım Teknisyeni Maaşları ve İş İlanları

Yaşlı Bakım Teknisyeni görev tanımı nedir, Yaşlı Bakım Teknisyeni ne iş yapar, Yaşlı Bakım Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yaşlı Bakım Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yaşlı Bakım Teknisyeni Tanımı;

Ev ve kurumlarda kendi sorumluluklarının bilinci altında; yaşlı kişilerin bakım ve danışmanlığı, vücut temizliği, sağlık personeli tarafından önerilen ilaçların kullanılması ve tespit edilen nefes, hareket çalışmaları, beslenmeleri, yaşlı kişilerin kişisel ve sosyal sorunlarının çözümünde yardımcı olan, alanıyla ilgili araç ve gereçleri yerinde ve zamanında kullanabilen kişidir.

Yaşlı Bakım Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Yaşlı Bakım Teknisyeni Maaşları

Yaşlı Bakım Teknisyeni maaşı ortalama aylık 5.500 - TL’dir. En düşük Yaşlı Bakım Teknisyeni maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yaşlı Bakım Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Yaşlı Bakım Teknisyeni Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Yaşlı Bakım Teknisyeni Ne İş Yapar?

Yaşlı Bakım Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bakım hizmetlerini araştırmak,

b) Yaşlı bakım Hizmetleri ile ilgili durumu ve sorunları incelemek,

c) Kişisel bakım yapmak,

d) İş için hazırlık yapmak,

e) Hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulamak,

f) Yaşlıların fiziksel ve ruhsal durumuna uygun hizmet etmek,

g) Sağlıklı yaşayarak sağlıklı yaşlanma ilkelerini uygulamak,

h) Yaşlıların sağlık sorunları ile ilgilenmek,

i) Yaşlılarla ve yaşlı yakınları ile iletişim kurmak,

j) Vücut mekaniğini korumak, pozisyon vermek ve kaldırmak,

k) Bakım planı hazırlamak,

l) Yatakta tam silme yapmak,

m) Banyo yaptırmak, kullanılacak ilaçların takibini yapmak,

n) Bakım sırasında karşılaşılabilecek acil durumlarda sağlık personeli gelinceye kadar önlem almak,

o) Ağır hastalık ve vefat durumlarında eşlik etmek ve kişileri bilgilendirmek,

p) Hasta hizmetleri yürütmek, tedavi hizmetleri yürütmek

q) Yaşlıya yemek yedirmek, yaşlı beslenmesini takip etmek,

r) Klasik usullerde servis yapmak, kahvaltı servisi yapmak, oda servisi yapmak

s) Aktivite ve egzersize yardım etmek, aktivite programı hazırlamak, el becerisine yönelik aktiviteler planlamak, zihni meşgul edecek aktiviteler planlamak

t) Seyahat organizasyonu yapmak,

u) Sosyal ve kültürel aktivite organizasyonu yapmak,

v) Aktivite ve egzersize yardım etmek,

r) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yaşlı Bakım Teknisyeni Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Bakım Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Bakım Hizmeti Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Sağlık Hizmetleri Yardımcıları

Yaşlı Bakım Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Yaşlı Bakım Teknisyeni mesleğinin meslek kodu 5321.05 olarak belirlenmiştir

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