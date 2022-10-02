Yastıkçı (Hasır) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yastıkçı (Hasır) görev tanımı nedir, Yastıkçı (Hasır) ne iş yapar, Yastıkçı (Hasır) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yastıkçı (Hasır) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yastıkçı (Hasır) Tanımı;

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Yastıkçı (Hasır) Maaşı Ne Kadar? 2022 Yastıkçı (Hasır) Maaşları

Yastıkçı (Hasır) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yastıkçı (Hasır) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yastıkçı (Hasır) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.06

Meslek Adı :

Hallaç

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yay ve tokmak gibi aracı kullanarak yün ve pamuğun kabartılması, yumuşatılması ve ditilmesi işlemini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hallaç; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Çalışma yapılacak yere yaygı sermek çalışma alanını hazırlamak,

b) Hallaçlama işlemi uygulanacak ( bitmiş ) yünleri çıkartmak ve yığmak,

c) Yünün içindeki işe yaramayan çaput ve benzeri parçaları temizlemek,

d) Hallaç yayının ipini ( kirişi ) germek, gerginliğini kontrol etmek,

e) Gergin olan ipi ( kirişi ) topaklanmış olan yün ve kırpıntı yüne değdirmek,

f) Tokmak ile kirişe vurmak ve yünün atılmasını sağlamak,

g) Atılan ve hallaçlama işlemi biten yünleri ayırmak, yığmak,

h) Yayın kirişi koptuğunda yenisini gerdirmek suretiyle takmak,

i) Çalışma alanındaki yün kırpıklarını süpürmek ve temizlemek,

j) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

k) Kullanılan araç gereç ve malzemelerin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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