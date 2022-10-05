Yatak Odası Tekstili Hazırlama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yatak Odası Tekstili Hazırlama Elemanı görev tanımı nedir, Yatak Odası Tekstili Hazırlama Elemanı ne iş yapar, Yatak Odası Tekstili Hazırlama Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yatak Odası Tekstili Hazırlama Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yatak Odası Tekstili Hazırlama Elemanı Tanımı;

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Yatak Odası Tekstili Hazırlama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Yatak Odası Tekstili Hazırlama Elemanı Maaşları

Yatak Odası Tekstili Hazırlama Elemanı maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Yatak Odası Tekstili Hazırlama Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yatak Odası Tekstili Hazırlama Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.28

Meslek Adı :

Yatak Odası Tekstili Hazırlama Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yatak odasına ait ürünlerin mesleki hesaplamalarını ve süslemelerini yapabilme, kullanılacak farklı kumaş özelliklerini kavrayabilme, yatak odası tekstilinin parçalarını tekniğine uygun birleştirebilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yatak Odası Tekstili Hazırlama Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Düz dikiş dikmek,

b) Overlok dikişi yapmak,

c) Temel dikiş tekniklerini uygulamak,

d) Ev Tekstili ve ev dekorasyonu ürün kataloğu hazırlamak,

e) Ütüleme yapmak,

f) Nevresim takımı üretmek,

g) Pike çeşitleri üretmek,

h) Yatak örtüleri üretmek,

i) Dekoratif yastık ve minder üretmek,

j) Dekoratif perde üretmek

Güncel Meslek : EVET

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