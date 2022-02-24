Yatak Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Yatak Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Yatak Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Yatak Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Yatak Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Yatak Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşı Ne Kadar? 2022 Yatak Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşları

Yatak Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) maaşı ortalama olarak aylık 5476,5_TL'dir. En düşük Yatak Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6700_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yatak Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.90

Meslek Adı :

Yatak Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yeni imal edilmiş veya kullanılarak aşınmış yatak kasalarından verilen ölçülere göre talaş alarak işleyen bir yatak torna tezgahını ayarlayan ve çalıştıran kişidir. Görev ve İşlem Basamakları : Yatak Torna Tezgahı Ayarcı?Operatörü (Metal İşçiliği) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşlenecek parçanın teknik resim veya diğer ölçülerini incelemek,

b) İşlenecek yatak kasasını vinç yardımıyla kaldırarak tezgahın sehpası üzerine yerleştirmek ve papuçlar ile sabitleştirmek,

c) Kullanacağı talaş almaya mahsus bıçağı seçmek ve tezgahtaki bıçak yuvasına takmak,

d) Tezgahın hız ve bıçağın paso ayarını yapmak, tezgahı çalıştırmak,

e) Parçanın otomatik olarak işlenişini takip etmek ve ölçme aletleriyle işlenen parçanın ölçülerini kontrol etmek,

f) Gerekirse parçanın durumunda ve tezgahın çalışma ayarlarında değişiklikler yapmak,

g) Torna işinin bitiminde tezgahın çalışmasını durdurmak,

h) İşlenen parçayı tezgah sehpasından almak ve son kontrolünü yaparak ilgili kısma göndermek,

i) Tezgahın bakım ve temizliğini yapabilmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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