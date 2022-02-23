Yatay-Dikey Pres Tezgahı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Yatay-Dikey Pres Tezgahı Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Yatay-Dikey Pres Tezgahı Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Yatay-Dikey Pres Tezgahı Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Yatay-Dikey Pres Tezgahı Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Yatay-Dikey Pres Tezgahı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Yatay-Dikey Pres Tezgahı Operatörü Maaşları

Yatay-Dikey Pres Tezgahı Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 6076,5_TL'dir. En düşük Yatay-Dikey Pres Tezgahı Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7900_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yatay-Dikey Pres Tezgahı Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7221.09

Meslek Adı :

Yatay-Dikey Pres Tezgahı Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Demirciler, Dövme Ve Hadde İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tav fırınlarından çıkan kaba haldeki Perçin, civata ve somun gibi metal parçaları presleyerek şekillendiren bir elektrikli pres tezgahını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yatay-Dikey Pres tezgâhı Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Preslenecek parçaların şekline ve ölçülerine göre kullanacağı kalıbı seçmek,

b) Tezgaha bağlamak ve çalışma ayarlarını yapmak,

c) Otomatik yağ pompasını belirli bir müddet çalıştırmak,

d) İlgili vanayı açarak tezgaha basınçlı hava vermek,

e) Tezgahı çalıştırmak,

f) Belirli derecede tavlanmış parçayı kıskaçla tutarak kalıplar arasına yerleştirmek,

g) Hareket pedalına basar ve kalıplara hareket vererek parçanın şekillenmesini sağlamak,

h) Zaman zaman kalıplar arasından çıkan parçaları kontrol etmek,

i) Tespit ettiği hataları gidermek için kalıbın ayarlarını yeniden düzenlemek,

j) Tezgahı temizlemek,

k) Tezgahın bakım ve onarımını yapabilmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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