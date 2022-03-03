Yay İmal İşçisi (Otomotiv) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Yay İmal İşçisi (Otomotiv) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Yay İmal İşçisi (Otomotiv) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Yay İmal İşçisi (Otomotiv) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Yay İmal İşçisi (Otomotiv) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Yay İmal İşçisi (Otomotiv) Maaşı Ne Kadar? 2022 Yay İmal İşçisi (Otomotiv) Maaşları

Yay İmal İşçisi (Otomotiv) maaşı ortalama olarak aylık 5576,5_TL'dir. En düşük Yay İmal İşçisi (Otomotiv) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6900_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yay İmal İşçisi (Otomotiv) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.71

Meslek Adı :

Yay İmal İşçisi (Otomotiv)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Otomotiv sanayiinde, her türlü motorlu araçlarda kullanılan baskı, çekme, kurma ve konik çelik yayların üretimini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yay İmal Ustası (Otomotiv), işletmesinin prensipleri doğrultusunda araç gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak işçi sağlığı,iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak :

a) Belirlenmiş standartlara uygun nitelikteki çelik teli temin etmek,

b) Çelik telin istenilen standartlardaki uygunluğunu kontrol etmek.

c) Üretilecek yayın tel kalınlığı ve yayın çapı, dış hattı ve büküm sayısı ile her bükümün bitişik veya birbirinde ayrı olup olmayacağını belirlemek,

d) İstenen yayı üretmek için uygun kalınlıktaki teli yay büküm makinesine takmak,

e) Üretim sırasında, yayın sertlik, tansiyon (yayların direnç, taşıma ve kaldırma gücü) ve benzeri niteliklerini ölçmek,

f) Yayları otomatik fırınlarda menevişleme (ısıl işlem) yapmak,

g) Üretilen yayların yay başlarını otomatik taşlama makinesinde taşlayarak pürüzsüz hale getirmek,

h) Üretilen yayları cins ve ebatlarına göre ayrı ayrı tasnif ederek ambalajlatmak,

i) Müşteriler tarafından üretilmek üzere numunesi getirilen yayların; sertlik, tansiyon vb niteliklerini ölçmek, belirlenen niteliklere yay imalatı yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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