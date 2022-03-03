Yay Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Yay Makinesi Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Yay Makinesi Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Yay Makinesi Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Yay Makinesi Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Yay Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Yay Makinesi Operatörü Maaşları

Yay Makinesi Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 5476,5_TL'dir. En düşük Yay Makinesi Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6700_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yay Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.64

Meslek Adı :

Spiral Kaynak Yolu Makinesi Operatörü-Metal Boru İmali

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal şerit bantları boylamasına kıvıran ve kıvrılan uçları kaynaklayarak boru imal eden bir makineyi çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Spiral Kaynak Yolu Makinesi Operatörü (Metal Boru İmali) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İmal edilecek boru çapına ve işlenecek bant genişliğine göre makine üzerindeki kıvırma rölelerini ayarlamak,

b) İmal edilecek boru çapına göre göstergeli cetveli düzenlemek,

c) İç kaynak altını borunun yapısına ve giriş açısına uygun olarak frezede işletir ve makinedeki yerine takmak,

d) Kaynak tozunu hazneye doldurup kaynak teli rölesini makaraya takmak,

e) Soğutma suyunun vanasını açarak metal şerit bantın ucunu gerekli kısımlardan geçirerek kıvırma röleleri arasına vermek,

f) Şaltere basarak makineyi çalıştırıp makinenin otomatik çalışmasını takip ederek metal şeridin röleler arasında kıvrılmasını ve kıvrılan uçların birbirine kaynaklanmasını sağlamak,

g) İşlem anında zaman zaman kaynağın merkezde olup olmadığını kontrol ederek gerekirse kaynak telinin ayarını yeniden düzenlemek

h) Akım kaynağı ve kaynak hızı gibi ayarları yeniden yapmak,

i) İmal edilen boruların istenilen ölçülerde olup olmadığını kontrol etmek,

j) İş bitiminde makinenin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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