Yaylı Enstrüman Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yaylı Enstrüman Yapımcısı görev tanımı nedir, Yaylı Enstrüman Yapımcısı ne iş yapar, Yaylı Enstrüman Yapımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yaylı Enstrüman Yapımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yaylı Enstrüman Yapımcısı Tanımı;

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Yaylı Enstrüman Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Yaylı Enstrüman Yapımcısı Maaşları

Yaylı Enstrüman Yapımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yaylı Enstrüman Yapımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yaylı Enstrüman Yapımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7312.20

Meslek Adı :

Yaylı Enstrüman Yapımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Müzik Aleti Yapımcıları Ve Akortçuları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Temel müzik kavramlarını bilen ve uygulayan, müzik fiziği ve ses uygulamalarını uygulayan, Temel teknik resim ve tüm alandaki ana enstrümanların çizimini yapan, yapacağı enstrümana uygun ağaçları seçerek bu ağaçların enstrüman yapımı için uygun hale getiren takım ve makineleri kullanan, kemanı temel düzeyde çalan, yaylı enstrüman grubundan olan klasik kemençe, keman ve viyolayı yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yaylı Enstrüman Yapımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Temel müzik kavramlarını uygulamak,

b) Müzik fiziği ve ses uygulamaları yapmak,

c) Teknik ve meslek resim çizmek,

d) Ağacı kullanıma hazırlamak,

e) Takım ve makine kullanmak, f) Keman çalmak,

g) Klasik kemençe yapmak,

h) Keman yapmak,

i) Viyola yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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