Yaylı Sazlar İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yaylı Sazlar İmal İşçisi görev tanımı nedir, Yaylı Sazlar İmal İşçisi ne iş yapar, Yaylı Sazlar İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yaylı Sazlar İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yaylı Sazlar İmal İşçisi Tanımı;

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Yaylı Sazlar İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Yaylı Sazlar İmal İşçisi Maaşları

Yaylı Sazlar İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yaylı Sazlar İmal İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yaylı Sazlar İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7312.08

Meslek Adı :

Yaylı Sazlar İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Müzik Aleti Yapımcıları Ve Akortçuları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

El aletleri veya elektrik gücü ile çalışan aletlerle ağaç, ebonit, metal ve diğer malzemeden telli sazlar yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yaylı sazlar imal işçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Malzemeyi seçmek, işaretlemek, kesmek, delmek, oymak ve şekillendirerek müzik aletlerinin parçalarını tamamlamak,

b) Parçaları birbirine yapıştırmak veya vidalamak boyamak ve birkaç kat cilalamak,

c) Tel, akort düğmesi ve diğer teferruatı takmak ve tespit etmek,

d) Aletin tonunu kontrol etmek, gerekirse daha iyi ses vermesi için alet üzerinde değişiklikler yapmak,

e) Keman, harp veya gitar gibi belirli tip bir sazın yapılmasında ihtisası bulunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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