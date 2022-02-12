Yazılım Uygulama ve Destek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Yazılım Uygulama ve Destek Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Yazılım Uygulama ve Destek Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Yazılım Uygulama ve Destek Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Yazılım Uygulama ve Destek Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Yazılım Uygulama ve Destek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Yazılım Uygulama ve Destek Elemanı Maaşları

Yazılım Uygulama ve Destek Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 5426,5_TL'dir. En düşük Yazılım Uygulama ve Destek Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6600_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yazılım Uygulama ve Destek Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3512.15

Meslek Adı :

Yazılım Uygulama ve Destek Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknisyenleri

Meslek Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojileri İşletim Ve Kullanıcı Destek Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Kullanıcı Destek Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Planlanan yazılım destek sistemi ile ilgili dokümanları hazırlayan, aday kullanıcılara yazılım hakkında bilgilendirme yapan ve eğitim veren, yazılımı uygulamaya alan, yazılım kullanım desteği veren ve mesleki gelişim faaliyetlerini takip eden nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yazılım Uygulama ve Destek Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG önlemleri almak,

b) Çevre koruma önlemleri almak,

c) Kalite uygulamalarına destek vermek,

d) İş organizasyonu yapmak,

e) Planlanan yazılım destek sistemi ile ilgili dokümanları hazırlamak,

f) Aday kullanıcılara yazılım hakkında bilgilendirme yapmak ve eğitim vermek,

g) Yazılımı uygulamaya alma işlemleri ile ilgili, veri aktarımı çalışmalarını gerçekleştirmek, yazılımı canlı uygulamaya almak,

h) Yazılım kullanım desteği verme işlemleri ile ilgili, yazılım sorunlarına ait bilgi almak, sorunların çözümünü kullanıcılara ulaştırmak, periyodik düzenleme / kontrol / güncelleme işlemlerini koordine etmek,

i) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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