Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı görev tanımı nedir, Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı ne iş yapar, Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı Tanımı;

fiziksel olarak bilgiler tutan veri tabanı sistemlerinin kurulmasını, tasarlanmasını sağlayan, veri tabanını sorgulayan ve güvenliğinin sağlanması için çalışma yürüten kişidir.

Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı Maaşları

Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı maaşı ortalama aylık 3.860 - TL’dir. En düşük Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.700 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı Ne İş Yapar?

fiziksel olarak bilgiler tutan veri tabanı sistemlerinin kurulmasını, tasarlanmasını sağlayan, veri tabanını sorgulayan ve güvenliğinin sağlanması için çalışma yürüten kişidir.

Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknisyenleri

Meslek Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojileri İşletim Ve Kullanıcı Destek Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Kullanıcı Destek Teknisyenleri

Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı mesleğinin meslek kodu 3512.10 olarak belirlenmiştir



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