Yem Dolum ve Paketleme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Yem Dolum ve Paketleme Makinesi Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Yem Dolum ve Paketleme Makinesi Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Yem Dolum ve Paketleme Makinesi Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Yem Dolum ve Paketleme Makinesi Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Yem Dolum ve Paketleme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Yem Dolum ve Paketleme Makinesi Operatörü Maaşları

Yem Dolum ve Paketleme Makinesi Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 5676,5_TL'dir. En düşük Yem Dolum ve Paketleme Makinesi Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7100_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yem Dolum ve Paketleme Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8183.36

Meslek Adı :

Yem Dolum ve Paketleme Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Paketleme, Şişeleme Ve Etiketleme Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İşe uygun ekipman ( kumanda, otomatik kantar, mikser, değirmen) ve girdileri kullanarak, hayvansal yem( at yemi, kedi köpek maması) üretimini gerçekleştiren bilgi, beceri ve yeterliliklere sahip kişi.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yem Dolum ve Paketleme Makinesi Operatörü; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak;

a) İlk aşama olarak gelen hammaddelerin çukura dökülmesini sağlamak,

b) Sonrasında, elevatör yardımıyla hammaddenin silolara taşınmasını sağlamak,

c) Belli reçetelere ve ve miktarlara uygun olması için (bilgisayar yardımıyla) hammaddenin otomatik kantara gönderilmesini sağlamak,

d) Kontröllü bir şekilde mekanizasyonla hammaddenin değirmende yarı mamül haline getirilmesini sağlamak,

e) Mikserde yapılan işlemle karışımın üniform haline gelmesini sağlamak,

f) Paketleme için hazır hale gelen ürünün depolanmasını yada yüklemeye hazırlanmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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