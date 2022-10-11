Yer Altı Delici Makineleri (Jumbo) Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yer Altı Delici Makineleri (Jumbo) Operatörü görev tanımı nedir, Yer Altı Delici Makineleri (Jumbo) Operatörü ne iş yapar, Yer Altı Delici Makineleri (Jumbo) Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yer Altı Delici Makineleri (Jumbo) Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yer Altı Delici Makineleri (Jumbo) Operatörü Tanımı;

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Yer Altı Delici Makineleri (Jumbo) Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Yer Altı Delici Makineleri (Jumbo) Operatörü Maaşları

Yer Altı Delici Makineleri (Jumbo) Operatörü maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Yer Altı Delici Makineleri (Jumbo) Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yer Altı Delici Makineleri (Jumbo) Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8342.36

Meslek Adı :

Yer Altı Delici Makineleri (Jumbo) Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Hafriyat Makineleri Ve Benzer Makinelerin Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

- Görev ve İşlem Basamakları :

Yer Altı Delici Makineleri (Jumbo) Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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