Yer Altı Maden İşletmesi Hazırlık Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Yer Altı Maden İşletmesi Hazırlık Elemanı Tanımı;

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Yer Altı Maden İşletmesi Hazırlık Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Yer Altı Maden İşletmesi Hazırlık Elemanı Maaşları

Yer Altı Maden İşletmesi Hazırlık Elemanı maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Yer Altı Maden İşletmesi Hazırlık Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yer Altı Maden İşletmesi Hazırlık Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8111.05

Meslek Adı :

Yer Altı Maden İşletmesi Hazırlık Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Taşocağı Makine Ve Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yeraltı Maden İşletmesi Hazırlık Elemanı, yeraltı maden işletmelerinde, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde galeri, kuyu ve benzeri açıklıkları kazma, tahkim etme ve servise açma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yeraltı Maden İşletmesi Hazırlık Elemanı , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş güvenliği malzemelerinin kullanılmasını sağlamak,

b) Havalandırma kontrolü yapmak,

c) Gaz ölçümü yapmak,

d) Kavlak kontrolü yapmak,

e) Galeriye güvenlik cepleri yapmak,

f) Tahkimat kontrolü yapmak,

g) Çalışma alanında toz filtresi kurulmasını sağlamak,

h) Sondaj talep etmek,

i) Tehlike durumunda yetkiliye haber vermek,

k) Delici makine sehpasını delik konumuna ayarlamak, delici makinenin su basıncını ayarlamak, delinecek alana orta çekmek ve tarama yapmak, deliklerdeki suyu tahliye etmek ile pasanın uygun boyutta çıkmasını sağlamak vb. gibi delik delme işlemlerini yapmak,

l) Bağ yerini belirlemek, bağ yapmak, bağlar arsına fırça koymak, bağı kamalamak, ek tahkimat yapmak ve kavşak tahkimatı yapmak vb. gibi tahkimat işlemlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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