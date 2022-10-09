Yer Fıstığı Kabuk Kırma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Yer Fıstığı Kabuk Kırma Makinesi Operatörü Tanımı;

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Yer Fıstığı Kabuk Kırma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Yer Fıstığı Kabuk Kırma Makinesi Operatörü Maaşları

Yer Fıstığı Kabuk Kırma Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Yer Fıstığı Kabuk Kırma Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yer Fıstığı Kabuk Kırma Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.37

Meslek Adı :

Yer Fıstığı Kabuk Kırma Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yer Fıstığı kabuğunun kırılması ve belirli boyutlarda sınıflandırılması için kabuk kırma makinesinde kırma işlemi yapma ve kırma makinesinden çıkan ürünü seperatör makinesine alarak ayırma işlemini gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yer Fıstığı Kabuk Kırma Makinesi Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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