Yer Fıstığı Kavurma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yer Fıstığı Kavurma Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Yer Fıstığı Kavurma Makinesi Operatörü ne iş yapar, Yer Fıstığı Kavurma Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yer Fıstığı Kavurma Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yer Fıstığı Kavurma Makinesi Operatörü Tanımı;

__

Yer Fıstığı Kavurma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Yer Fıstığı Kavurma Makinesi Operatörü Maaşları

Yer Fıstığı Kavurma Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Yer Fıstığı Kavurma Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yer Fıstığı Kavurma Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.40

Meslek Adı :

Yer Fıstığı Kavurma Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Müşteri isteğine uygun olarak yer fıstığı kavurma makinesinde uygun sıcaklık, tuz ve un miktarı oranlarını ayarlayarak sipariş doğrultusunda yer fıstığı kavurrma işlemini gerçeleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yer Fıstığı Kavurma Makinesi Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?