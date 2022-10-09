Yer Fıstığı Kavurma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Yer Fıstığı Kavurma Makinesi Operatörü Tanımı;
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Yer Fıstığı Kavurma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Yer Fıstığı Kavurma Makinesi Operatörü Maaşları
Yer Fıstığı Kavurma Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Yer Fıstığı Kavurma Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yer Fıstığı Kavurma Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
8161.40
Meslek Adı :
Yer Fıstığı Kavurma Makinesi Operatörü
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri
Meslek Grubu :
Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri
Meslek Birim Grubu :
Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Müşteri isteğine uygun olarak yer fıstığı kavurma makinesinde uygun sıcaklık, tuz ve un miktarı oranlarını ayarlayarak sipariş doğrultusunda yer fıstığı kavurrma işlemini gerçeleştiren kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Yer Fıstığı Kavurma Makinesi Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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