Yer Fıstığı Seçme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yer Fıstığı Seçme İşçisi görev tanımı nedir, Yer Fıstığı Seçme İşçisi ne iş yapar, Yer Fıstığı Seçme İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yer Fıstığı Seçme İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yer Fıstığı Seçme İşçisi Tanımı;

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Yer Fıstığı Seçme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Yer Fıstığı Seçme İşçisi Maaşları

Yer Fıstığı Seçme İşçisi maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Yer Fıstığı Seçme İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yer Fıstığı Seçme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.38

Meslek Adı :

Yer Fıstığı Seçme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kırılan yer fıstıklarından zarar görmüş olanları ayırıran, boylandırma yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yer Fıstığı Seçme İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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