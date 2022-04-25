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Yer Fıstığı Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yer Fıstığı Yetiştiricisi maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Yer Fıstığı Yetiştiricisi iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Yer Fıstığı Yetiştiricisi iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Yer Fıstığı Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yer Fıstığı Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Yer Fıstığı Yetiştiricisi ne iş yapar, Yer Fıstığı Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yer Fıstığı Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yer Fıstığı Yetiştiricisi Tanımı;

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Yer Fıstığı Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Yer Fıstığı Yetiştiricisi Maaşları

Yer Fıstığı Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Yer Fıstığı Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yer Fıstığı Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Yer Fıstığı Yetiştiricisi İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6112.20

Meslek Adı :

Yer Fıstığı Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç Ve Çalı Ürünleri Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

. Görev ve İşlem Basamakları :

Yer Fıstığı Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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