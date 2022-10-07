Yeraltı Üretim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Yeraltı Üretim İşçisi Tanımı;
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Yeraltı Üretim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Yeraltı Üretim İşçisi Maaşları
Yeraltı Üretim İşçisi maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Yeraltı Üretim İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yeraltı Üretim İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
8111.34
Meslek Adı :
Yeraltı Üretim İşçisi
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri
Meslek Grubu :
Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri
Meslek Birim Grubu :
Maden Ve Taşocağı Makine Ve Tesis Operatörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Yeraltında cevher üretim işlemlerini yapan, üretim işi sonrası işlemleri yürüten ve mesleki gelişimine ilişkin çalışmalara katılan nitelikli kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Yeraltı Üretim İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) İşyerinde İSG, çevre koruma, iş organizasyonu ve kalite gerekliliklerini uygulamak,
b) İş organizasyonu yapmak,
c) Üretim işlemlerinde yardımcı hizmetleri yapmak,
d) Üretim işlemlerini yapmak,
e) Üretim sonrası işlemleri yapmak,
f) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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