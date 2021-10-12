Yıkama Makinesi İşçisi (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Yıkama Makinesi İşçisi (Tekstil) görev tanımı nedir, Yıkama Makinesi İşçisi (Tekstil) ne iş yapar, Yıkama Makinesi İşçisi (Tekstil) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yıkama Makinesi İşçisi (Tekstil) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yıkama Makinesi İşçisi (Tekstil) Tanımı;

İmal edilen kumaş, bez ve diğer mamulleri bir makinede yıkayarak yabancı maddelerden veya aşırı miktardaki kimyasal unsurlardan temizleyen kişidir.

Yıkama Makinesi İşçisi (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2021 Yıkama Makinesi İşçisi (Tekstil) Maaşları

Yıkama Makinesi İşçisi (Tekstil) maaşı ortalama aylık 3.280- TL’dir. En düşük Yıkama Makinesi İşçisi (Tekstil) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.180 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yıkama Makinesi İşçisi (Tekstil) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Yıkama Makinesi İşçisi (Tekstil) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Yıkama Makinesi İşçisi (Tekstil) Ne İş Yapar?

Yıkama Makinesi İşçisi (Tekstil)İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yıkanacak mensucat ve diğer mamulleri makine üzerindeki kılavuzlardan geçirip, makinede takılı bulunan kılavuz kumaşın ucuna dikmek,

b) Makine kazanına belirli miktarda sıcak su alıp, aldığı soğuk suyu buhar göndermek suretiyle ısıtmak,

c) Yıkama işleminin cinsine göre sabun, deterjan, asit, klor veya diğer kimyevi maddelerden hazırlanan karışımı su kazanına ilave etmek,

d) Makineyi çalıştırıp, makinenin çalışmasını ve yıkanan mamulleri izlemek,

e) Yıkanan mamulü kontrol etmek,

f) Kontrol neticesine göre yıkama işlemini uzatmak veya durdurmak,

g) Makineden çıkan mamulü durulayarak kurutulacağı veya başka bir işleme tabi tutulacağı yere gönderip, makineyi temizlemek,

h) Makinenin bakım ve onarımını yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yıkama Makinesi İşçisi (Tekstil) Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Yıkama Makinesi İşçisi (Tekstil) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Yıkama Makinesi İşçisi (Tekstil) mesleğinin meslek kodu 8154.28 olarak belirlenmiştir



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