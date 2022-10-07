Yıkama Makinesi Operatörü (Maden) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yıkama Makinesi Operatörü (Maden) görev tanımı nedir, Yıkama Makinesi Operatörü (Maden) ne iş yapar, Yıkama Makinesi Operatörü (Maden) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yıkama Makinesi Operatörü (Maden) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yıkama Makinesi Operatörü (Maden) Tanımı;

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Yıkama Makinesi Operatörü (Maden) Maaşı Ne Kadar? 2022 Yıkama Makinesi Operatörü (Maden) Maaşları

Yıkama Makinesi Operatörü (Maden) maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Yıkama Makinesi Operatörü (Maden) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yıkama Makinesi Operatörü (Maden) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8112.13

Meslek Adı :

Yıkama Makinesi Operatörü (Maden)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Mineral Ve Taş İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kömür yada maden cevherini yıkayarak kalitenin yükseltilmesini sağlayan bir makineyi çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Yıkama Makinesi Operatörü (Maden); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Konveyör yada nakliye oluklarını harekete geçirerek kömür yada maden cevherlerinin makine içine alınmasını temin etmek ve akış hızını ayarlamak,

b) Su vanasını açarak makine içindeki kömür yada maden cevherlerinin üzerindeki yabancı maddelerden arınması için yıkanmasını sağlamak,

c) Kömür yada maden cevherinin makineye giriş yerindeki tıkanıklıkları ayar kolu vasıtasıyla gidermek,

d) Belirli zamanlarda, yıkanan malzemeden numune almak,

e) Aldığı numuneyi gözle kontrol etmek, gerekirse su ve malzeme hızını yıkanmanın daha iyi yapılabilmesi için yeniden ayarlamak,

f) Yıkanan maden cevherinin ve makinenin cinsine göre ayırt edilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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