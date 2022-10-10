Yoğurma Makinesi Operatörü (Kağıt Hamuru) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yoğurma Makinesi Operatörü (Kağıt Hamuru) görev tanımı nedir, Yoğurma Makinesi Operatörü (Kağıt Hamuru) ne iş yapar, Yoğurma Makinesi Operatörü (Kağıt Hamuru) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yoğurma Makinesi Operatörü (Kağıt Hamuru) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yoğurma Makinesi Operatörü (Kağıt Hamuru) Tanımı;

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Yoğurma Makinesi Operatörü (Kağıt Hamuru) Maaşı Ne Kadar? 2022 Yoğurma Makinesi Operatörü (Kağıt Hamuru) Maaşları

Yoğurma Makinesi Operatörü (Kağıt Hamuru) maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Yoğurma Makinesi Operatörü (Kağıt Hamuru) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yoğurma Makinesi Operatörü (Kağıt Hamuru) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8171.07

Meslek Adı :

Yoğurma Makinesi Operatörü (Kağıt Hamuru)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Hamuru Ve Kağıt İmalat Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kağıt yapmakta kullanılan kağıt hamurunu veya başka bileşimleri karıştırıp döven, sulandıran ve kağıdın ana maddesini hazırlayan bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yoğurma Makinesi Operatörü (Kağıt Hamuru) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineyi kağıt hamuru, dolgu maddesi, tutkal, boya, şap ve diğer kimyasal maddeler doldurulmasına nezaret etmek,

b) İstenilen sulandırma derecesine göre dövme silindirini düzenleyip derecesine göre dövme silindiri düzenleyerek ayarlamak,

c) Ana maddenin kıvamını ve elyaf boyalarını kontrol etmek,

d) Tahlil için labaratuvara numune göndermek,

e) İkmal edilmiş ana maddeleri depolama tanklarına sevk ederek kıvamın muhafazası için karıştırıcıları çalıştırmak,

f) Ana maddeyi makinede boyamak için kullanılacak renk maddelerini karıştırıp pişirebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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