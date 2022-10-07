Yoğurucu (Kimyasal Maddeler) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yoğurucu (Kimyasal Maddeler) görev tanımı nedir, Yoğurucu (Kimyasal Maddeler) ne iş yapar, Yoğurucu (Kimyasal Maddeler) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yoğurucu (Kimyasal Maddeler) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yoğurucu (Kimyasal Maddeler) Tanımı;

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Yoğurucu (Kimyasal Maddeler) Maaşı Ne Kadar? 2022 Yoğurucu (Kimyasal Maddeler) Maaşları

Yoğurucu (Kimyasal Maddeler) maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Yoğurucu (Kimyasal Maddeler) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yoğurucu (Kimyasal Maddeler) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.06

Meslek Adı :

Yoğurucu (Kimyasal Maddeler)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kimyasal maddeleri yoğuran bir makineyi çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Yoğurucu (Kimyasal maddeler) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yoğrulacak maddeyi makinenin deposuna doldurmak,

b) Makinede gerekli ayarları yapıp makineyi çalıştırmak,

c) Malzemenin hazneye akışına ve otomatik olarak yoğrulmasına nezaret etmek,

d) Zaman zaman makineyi durdurup yoğrulma işlemini kontrol etmek,

e) Gerekirse, hazneye muhtelif kimyasal maddeler koymak,

f) İşlem sonunda yoğrulan maddeyi hazneden boşaltmak,

g) Yoğrulan malzeme ve makine üzerinde ihtisası olabilir ve suretle ayırt edilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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