Yoğurucu (Lastik) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Yoğurucu (Lastik) Tanımı;
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Yoğurucu (Lastik) Maaşı Ne Kadar? 2022 Yoğurucu (Lastik) Maaşları
Yoğurucu (Lastik) maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Yoğurucu (Lastik) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yoğurucu (Lastik) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
8141.18
Meslek Adı :
Yoğurucu (Lastik)
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri
Meslek Grubu :
Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri
Meslek Birim Grubu :
Kauçuk Ürünleri Makine Operatörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Lastik imalinde kullanılan hammaddeleri yoğuran, karıştıran veya ısıtan bir makineyi çalıştıran kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Yoğurucu (Lastik) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Toz halindeki lastik hammaddelerini makine haznesine doldurmak,
b) Gerekli ayarları yapmak, c) Makineyi çalıştırıp hammaddelerin yoğrulmasına nezaret etmek,
d) Karışımı gerekli ısıda harman ederek lastik hamuru haline getirmek,
e) İş bitiminde makinenin bakım ve temizliğini yapabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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