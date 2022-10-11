Yol Bekçisi (Demiryolu) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Yol Bekçisi (Demiryolu) görev tanımı nedir, Yol Bekçisi (Demiryolu) ne iş yapar, Yol Bekçisi (Demiryolu) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yol Bekçisi (Demiryolu) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yol Bekçisi (Demiryolu) Tanımı;

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Yol Bekçisi (Demiryolu) Maaşı Ne Kadar? 2022 Yol Bekçisi (Demiryolu) Maaşları

Yol Bekçisi (Demiryolu) maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Yol Bekçisi (Demiryolu) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yol Bekçisi (Demiryolu) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8312.10

Meslek Adı :

Geçit Bekçisi (Demiryolu)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Lokomotif Motoru Sürücüleri Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Demiryolu Frencileri, Sinyalizasyon Ve Makas Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tren, otoray, motorlu drezin, otodrezin, drezin, vagonetler ve diğer demiryolu araçlarının hemzemin geçitlerden emniyetle geçmelerini sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Geçit Bekçisi (Demiryolu), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tren, otoray, motorlu drezin, otodrezin, drezin, vagonetler ve diğer demiryolu araçlarının hemzemin geçitlerden emniyetle geçmelerini sağlamak üzere, 3 dakika önceden bariyeri varsa kapamak, bariyer yoksa demiryolu araçlarının geçişi sırasında zincir çekmek, demiryolunu tamamen sebest bulundurmak,

b) Geçit bekçileri resmi elbiselerini giymiş olarak görevlerini sürdürmek, hemzemin geçit ile geçit barakasını temiz tutmak,

c) Hemzemin geçitler haricinde demiryolu üzerinden yayaların, hayvanların geçişlerine engel olacak, bu hususa riayet etmemekte ısrarlı olan insanların kimliklerini soruşturarak en yakın amirlerine bildirmek, Ayrıca demiryolu istimlak sınırları içerisine üçüncü şahısların yaptıkları tecavüzlere müdahale edecek, en yakın amirine bildirmek,

d) Günlük umumun yazılmasından sonra ertesi günkü düzenli tarifeli trenlerin dışında sefere konulan veya seferden kaldırılan tren ve diğer demiryolu araçları ile ilgili bilgileri öğrenerek, bütün tren ve demiryolu araçlarının emniyetle geçişlerini temin etmek, tarifeli trenlerin geçiş saatlerini takip etmek, vaktinde geçmeyen trenlerin sebeplerini araştırarak tedbirleri almak,

e) Hemzemin geçitlerden geçen trende, trafik emniyetini tehlikeye sokacak arıza ve eksikliklerin olup olmadığını gözetlemek, gördükleri arıza ve eksiklikleri en yakın istasyona veya ilgililere bildirmek, mümkünse tren personelini vereceği işaretlerle uyarmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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